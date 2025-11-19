Daspo ai senzatetto in centro Zonari La Comune | Serve politica seria non slogan

Otto Daspo a nomadi in piazza Gobetti, scatta la polemica. Dopo la notizia – riportata dal sindaco Alan Fabbri – circa l’allontanamento (con sanzione) di otto senzatetto trovati ad ‘accamparsi’ nel centro storico di Ferrara, arriva la replica di Anna Zonari, capogruppo de La Comune.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

