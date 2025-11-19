Un intervento estetico di routine si è trasformato in un dramma per Dario, 38enne di Napoli, rimasto paralizzato sei mesi fa. L’uomo si era rivolto a una clinica privata per correggere l’ errato allineamento tra mandibola e mascella superiore, con dimissioni previste in giornata. Invece, dal tavolo operatorio è stato trasferito d’urgenza all’ Ospedale del Mare per uno shock emorragico, seguito da una ischemia cerebrale. Oggi Dario è colpito da emiparesi al lato destro: «Non mi riconosco più, ho perso la mobilità del lato destro del corpo e ho perso peso in modo significativo. Anche svolgere le attività più semplici è diventato un ostacolo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Danni gravissimi". Un banale intervento, ma quello che succede a Dario è spaventoso