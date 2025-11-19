Danni alla rete idrica | in diverse strade mancherà l' acqua

A causa di problemi alla rete idrica, in alcune zone di Pozzuoli manche rà l'acqua per diverse ore. L'annuncio arriva dal Comune con una nota pubblicata anche sui social. “Oggi, 19.11.2025, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, al fine di permettere un'urgente riparazione idrica, sarà interrotta la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

