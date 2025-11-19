Daniel Radcliffe svela la tenera lettera al nuovo Harry Potter | Voglio abbracciare il cast dello show

La star di Harry Potter ha mandato una missiva al suo giovanissimo successore per esprimere il suo affetto e la sua vicinanza durante la lavorazione della serie reboot. Daniel Radcliffe vuole essere vicino al cast della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione nel Regno Unito tanto da scrivere una lettera affettuosa al suo successore Dominic McLaughlin. L'attore ha svelato il messaggio durante un'ospitata a Good Morning America, esprimendo il suo affetto nei confronti del piccolo protagonista e del resto del cast dello show HBO capitanato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

