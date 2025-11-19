Dall' Inter alla Juve 5 colpi a gennaio che possono cambiare le gerarchie della lotta scudetto

Vecchie conoscenze, giovani promesse e chi ancora oggi fa la differenza in A: gli obiettivi della sessione di gennaio delle prime cinque della classe, dall'Inter alla Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'Inter alla Juve, 5 colpi a gennaio che possono cambiare le gerarchie della lotta scudetto

Scopri altri approfondimenti

Sinceri: merita di essere già bocciato dall'Inter? - facebook.com Vai su Facebook

Modric 7 anni fa era vicino dall'Inter: cosa successe e perché finì con una battaglia legale Vai su X

Dall'Inter alla Juve, 5 colpi a gennaio che possono cambiare le gerarchie della lotta scudetto - Vecchie conoscenze, giovani promesse e chi ancora oggi fa la differenza in A: gli obiettivi della sessione di gennaio delle prime cinque della classe, dall'Inter alla Juventus ... Secondo msn.com

Juve, Inter e la VARiabile impazzita: quei dati incredibili che alimentano dubbi e sospetti - Anche l’ultima giornata di campionato in merito a VAR e decisioni arbitrali ha messo ulteriori paletti. Lo riporta tuttojuve.com

Occhio Inter, dalla Juventus lanciano la sfida: le parole infiammano la lotta scudetto - La corsa scudetto è più accesa che mai: la Juventus ci crede e dalle file bianconere è stata lanciata una sfida (anche) all'Inter. Si legge su spaziointer.it