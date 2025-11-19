Dalle passerelle alla strada | calze a coste e scarpe reinventano l’outfit con un tocco sofisticato e inatteso
L e calze a coste riscrivono le regole dello stile: basta abbinarle alle scarpe giuste per comporre outfit perfetti. Ecco cinque look di tendenza a cui ispirarsi. Con gli zoccoli Il duo più inaspettato e hot della stagione: clogs e calzino a coste. Meglio se bianco ottico o chiaro, da mostrare sotto una gonna a trapezio. Leggi anche › A passo deciso. 5 abbinamenti scarpe e calze a coste da manuale perfetti per l’autunno Con i mocassini con tacco Il mocassino con tacco medio e squadrato diventa complice delle calze a coste sottili. La femminilità strizza l’occhio al look maschile. Con le sneakers in suede Sporty? Sì, ma con metodo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Tornano le calze di pizzo, sensuali, preziose e solo un po' nostalgiche, a nobilitare il più semplice dei look - Texture velate o operate, trame ora delicate, ora romantiche, ora sensuali disegnano fantasie sulla pelle capaci di dare al più semplice dei look un deciso upgrade. Riporta vogue.it
Victoria Beckham rilancia le calze a rete quest'autunno: sensuali, elegantissime, sottilmente seduttive - Sull'onda di un grande revival dei collant, protagonisti selle passerelle autunno inverno 2023, Victoria Beckham con le calze a rete rilancia un classico del guardaroba femminile. Scrive vogue.it