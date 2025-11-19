Dalle celeb allo street style le idee per abbinarli alla perfezione questa stagione

L'inverno è quella stagione in cui il desiderio di coprirsi e proteggersi dal freddo prende il sopravvento, spesso a scapito dello stile. Per questo è importante puntare sugli accessori, oltre che su abbinamenti inediti, per ottenere un look riuscito. Le possibilità per dare un boost al proprio outfit sono tante, ma questa stagione ce n'è una che sembra dominare. E stiamo parlando di stivali e stivaletti animalier. Dal modello effetto pump accollata all' ankle boot, dalla versione al polpaccio fino a quella al ginocchio, ogni variazione sul tema è concessa. La cosa importante è che sfoggi un manto maculato, preferibilmente leopardo.

