Dalla Valle dei Templi agli Emirati | la cucina dello chef Alen Mangione conquista Abu Dhabi

I sapori della Sicilia e l'innovazione culinaria agrigentina sbarcano negli Emirati Arabi. È lo chef Alen Mangione, anima del “Carusu restaurant”, il volto scelto per rappresentare l'isola in occasione della decima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo 2025. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Valle dei Templi Agrigento - Foto di Salvatore Paris - facebook.com Vai su Facebook

Agrigento: nuovi "giusti" dell’umanita’ nel giardino della Valle dei Templi Vai su X

Territorio Valle dei templi, è "paesaggio rurale storico" - Il paesaggio rurale della Valle dei Templi, definito da Pirandello il "bosco di mandorli e di ulivi" dove sono ancora disponibili le fonti d'acqua utilizzate nell'antichità dai greci, è stato ... Come scrive ansa.it