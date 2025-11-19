Dalla piscina alle telefonate | ecco la vita del Papa lontano dal Vaticano Fa bene al corpo e all’anima
La recente partenza di Papa Leone da Castel Gandolfo ha fornito un momento di riflessione prezioso sul tema del benessere personale e dell’equilibrio. Interrogato dai giornalisti sulla sua routine e su come trascorresse il tempo all’interno della residenza estiva di Villa Barberini, il Pontefice ha offerto una risposta che è andata oltre la semplice cronaca, trasformandosi in un vero e proprio consiglio di vita. La sua dichiarazione, concisa ma profondamente significativa, è stata: “ Tutti dovrebbero fare attività per il corpo e per l’anima “. Questo invito, rivolto indistintamente a tutti, sottolinea l’importanza di non trascurare nessuna delle due dimensioni fondamentali dell’esistenza umana: quella fisica e quella spiritualementale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il Papa, 'io a Castel Gandolfo tra tennis e piscina' - "Tutti dovrebbero fare attività per il corpo e per l'anima": così Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che chiedevano come trascorre il tempo a Vil ...