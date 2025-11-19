dalla piantagione alla tazzina

L’aria è densa di profumo e di attesa. Tra le piante verdi e lucenti, ogni chicco matura sotto il sole, accarezzato dal vento e dalle mani di chi se ne prende cura ogni giorno. È qui, tra i sentieri di terra rossa e le voci delle piantagioni, che comincia davvero il viaggio del caffè – un viaggio fatto di incontri, di scelte, di rispetto. Perché la sostenibilità non è solo una parola: è un equilibrio delicato tra ambiente, persone, cultura ed economia. Ogni tazzina che beviamo racconta questo legame invisibile tra chi coltiva e chi assapora. In questo episodio, insieme a Carlotta Trombetta, Head of Quality & Impact di Costadoro, vi porteremo tra le piantagioni dove nasce ogni chicco, per parlare di sostenibilità in tutte le sue forme – da quella ambientale a quella profondamente umana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

