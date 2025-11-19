Quando Giulia Di Marino - in arte @Giuliaalpolo - ci risponde al telefono la sua voce è familiare, non solo perché il suo tono è amichevole e accogliente, ma soprattutto perché siamo abituati a sentirla nei video che, dal 2022, condivide da uno dei posti più a Nord del mondo, l'arcipelago delle isole Svalbard, che dista poco più di mille chilometri dal Polo Nord. Nonostante siano le 10:30 del mattino a Longyearbyen è buio e il sole non sorgerà fino a marzo. "La notte polare è ufficialmente iniziata il 26 ottobre. Fa un po' freddino, ci sono -15 gradi", ci confessa prima di raccontarci come, a 28 anni, è diventata una delle content creator più seguite del web e dei social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dalla notte polare ai video virali, la storia di Giuliaalpolo: "Le Svalbard mi hanno stregata"