Dalla notte polare ai video virali la storia di Giuliaalpolo | Le Svalbard mi hanno stregata
Quando Giulia Di Marino - in arte @Giuliaalpolo - ci risponde al telefono la sua voce è familiare, non solo perché il suo tono è amichevole e accogliente, ma soprattutto perché siamo abituati a sentirla nei video che, dal 2022, condivide da uno dei posti più a Nord del mondo, l'arcipelago delle isole Svalbard, che dista poco più di mille chilometri dal Polo Nord. Nonostante siano le 10:30 del mattino a Longyearbyen è buio e il sole non sorgerà fino a marzo. "La notte polare è ufficialmente iniziata il 26 ottobre. Fa un po' freddino, ci sono -15 gradi", ci confessa prima di raccontarci come, a 28 anni, è diventata una delle content creator più seguite del web e dei social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Meteo: inizia la notte #Polare a #Utqiagvik in #Alaska, oltre due mesi di buio Vai su X
Oggi a Barrow (Utqiagvik), in Alaska, inizia la lunga notte polare! Da oggi il Sole non sorgerà più fino al 23 gennaio 2026, per ben 67 giorni la città rimarrà immersa nell'oscurità. Succede perché, a nord del Circolo Polare Artico, l'inclinazione della Terra fa sì c - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: inizia la notte Polare a Utqiagvik in Alaska, oltre due mesi di buio - L’inizio della notte polare del 18 novembre 2025 segna un momento simbolico per Utqiagvik: un passaggio naturale che ricorda quanto la vita nell’Artico sia profondamente influenzata dai movimenti ... Riporta ilmeteo.it