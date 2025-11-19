Dalla Lega un emendamento per i ristori ai soci dell' ex Popolare di Bari | Ora i parlamentari pugliesi lo sostengano

Un emendamento per consentire agli azionisti della ex Popolare di Bari di accedere ai ristori: l'iniziativa, promossa dalla Lega in occasione della Legge di Bilancio 2026, è stata presentata questa mattina in occasione di un incontro con il senatore della Lega, Roberto Marti, e l'associazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Azionisti BpB, 'Parlamento sostenga emendamento per ristori' - "E' stato fatto un lavoro legislativo complesso e tecnicamente perfetto in occasione della legge di Bilancio 2026. Si legge su ansa.it

Ristoro ai soci dell’ex Banca Popolare di Bari, l’appello di Carrieri ai parlamentari pugliesi: “Sostenere emendamento” - Inizia così la nota di Giuseppe Carrieri (Presidente AssoAzionisti BPB), associazione che da quasi 6 anni dà voce agli azionisti e combatte la battaglia per i ristori ai soci della ex Popolare di Bari ... Secondo msn.com

