Dal suo primo ‘Ciao’ alla ricetta delle polpette così ho insegnato ad Alexa a parlare l’italiano
L’intervista a Chiara Rubagotti, language engineer e product manager, che sarà al festival L’Eredità delle donne: “Alexa funziona come un’orchestra che deve eseguire alla perfezione in pochi millisecondi uno spartito imprevedibile. La alleniamo anche all’inclusività”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
