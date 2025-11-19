Dal podio olimpico a Los Angeles 2028 | l’ascesa di Noè Ponti raccontata da Massimo Meloni

Storia di un tecnico italiano che ha conquistato la Svizzera. Nella nuova puntata di Swim Zone, ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, ospitiamo Massimo Meloni, l’allenatore che ha portato in Svizzera tutta l’esperienza maturata in anni di lavoro ai massimi livelli in Italia. Meloni è il mentore di Noè Ponti, uno degli specialisti della farfalla più forti al mondo. Sotto la sua guida, Ponti è salito sul podio olimpico e continua a crescere con l’obiettivo di arrivare ancora più in alto verso Los Angeles 2028. In questa puntata Meloni racconta: • come funziona il sistema del nuoto svizzero, • le qualità tecniche e mentali di Ponti, • le potenzialità ancora da esprimere, • e il percorso che potrebbe riportarlo sul podio olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dal podio olimpico a Los Angeles 2028: l’ascesa di Noè Ponti raccontata da Massimo Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

UN PODIO PER DUE ` alla Sala Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa l'Orchestra del Teatro Olimpico presenta un concerto speciale. Per i maestri Alberto Pelosin e Riccardo Lucadello che la guideranno sarà infatti la prova fi - facebook.com Vai su Facebook

L'Italia chiude l'Olimpiade sempre a medaglia: 36 giorni sul podio in attesa di Los Angeles 2028 - Una domanda che per ora non trova risposta e che gli sportivi azzurri sperano di dover affrontare il più tardi possibile. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Morto Dalla Barba, fu oro a Los Angeles nella scherma: era un neurologo di fama internazionale - Campione olimpico di sciabola a squadre a Los Angeles 1984 e poi scienziato di fama, si è spento a 67 anni Gianfranco Dalla Barba. Segnala gazzetta.it

Gianfranco Dalla Barba morto a 67 anni: la scherma italiana piange l'oro olimpico a Los Angeles '84 - Classe 1957, da Padova, è stato un gigante della sciabola azzurra con la quale ha vinto la medaglia d’oro a squadre ai ... Lo riporta corriereadriatico.it