Dal parroco aggredito alle minacce alla sindaca | un paese ostaggio di un ex docente

A Ponte di Piave, in provincia di Treviso, da mesi si vive in un clima di tensione crescente. Al centro della vicenda c’è un ex docente di arte, oggi sulla sessantina, molto noto nella comunità per il suo passato da educatore, scrittore e amministratore locale. Per anni è stato considerato una presenza affidabile, impegnata nel valorizzare la storia e il patrimonio culturale del territorio. La sua immagine, però, negli ultimi due anni si è incrinata in modo brusco. In paese si racconta di un cambiamento improvviso: dalle critiche via social, sempre più accese, si sarebbe passati a messaggi intimidatori, a petardi esplosi vicino alle abitazioni e, infine, a episodi di violenza fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal parroco aggredito alle minacce alla sindaca: un paese ostaggio di un ex docente

Scopri altri approfondimenti

Parroco aggredito davanti ai bimbi del catechismo, finisce in pronto soccorso: «Gli ha rotto gli occhiali» -> https://www.nordest24.it/aggressione-parroco-stalker-catechismo - facebook.com Vai su Facebook

L'uomo già responsabile dell'aggressione al parroco, ieri ha affrontato l'inviata de "La vita in diretta". L'intervento provvidenziale dei Carabinieri evita il peggio ift.tt/9v7iC3B Vai su X

Dal parroco aggredito alle minacce alla sindaca: un paese ostaggio di un ex docente - Dopo anni da figura stimata, un insegnante in pensione è diventato protagonista di intimidazioni, petardi ed episodi di aggressività. ilgiornale.it scrive

Ex professore picchia il parroco, minaccia la sindaca e aggredisce una giornalista. Poi la richiesta di aiuto: «Non sto bene, ricoveratemi» - Dopo aver picchiato il parroco, minacciato la sindaca e aggredito una giornalista, alla fine ha ... Scrive msn.com

Petardo esploso sotto casa della sindaca Paola Roma poche ore dopo l'aggressione al parroco: «Intimidazioni sempre dalla stessa persona» - PONTE DI PIAVE (TREVISO) Non gli è bastato aggredire con schiaffi e ingiurie don Antonio Ziliotto. Si legge su ilgazzettino.it