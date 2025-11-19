Dal museo di Enrico Mattei spariscono 15 cimeli indagata la nipote Il furto da film della radiolina lei si difende | Vale 5 euro
Se la memoria del suo tanto amato zio, Enrico Mattei, è giusto che si propaghi nel tempo, per Rosangela Mattei sembra assolutamente vitale che questo succeda nel suo nuovo museo di Matelica, in provincia di Macerata. Tanto da spingere la ormai 76enne a intrufolarsi come una visitatrice qualunque nel museo di Acqualagna, dedicato appunto proprio al primo presidente dell’Eni, e nascondere in un borsone qualche cimelio che poi, come per magia, è ricomparso nell’esposizione da lei messa in piedi ormai 8 anni fa. Per questo, in due procedimenti differenti a Urbino e Macerata, è imputata per il furto di una radiolina a transistor appartenuta a Mattei negli anni Cinquanta ed è indagata per ricettazione di opere d’arte. 🔗 Leggi su Open.online
Dal museo di Enrico Mattei spariscono 15 cimeli, indagata la nipote. Il furto «da film» della radiolina, lei si difende: «Vale 5 euro» - L’ipotesi è che lei abbia arricchito il museo da lei aperto a Matelica proprio con i cimeli scomparsi ... Secondo open.online
I quindici cimeli spariti dal museo di Enrico Mattei: indagata la nipote Rosangela - Che lei abbia il mito dello zio è cosa nota e comprensibile: Enrico Mattei, storico presidente dell’Eni, l’uomo che osò sfidare le grandi compagnie petrolifere americane, che voleva rendere l’Italia ... Segnala msn.com
Acqualagna, la radio di Mattei rubata dal museo. La nipote del fondatore Eni (e il marito) a processo per furto - ACQUALAGNA Sparì una radio dal museo dedicato a Enrico Mattei ad Acqualagna, a processo la nipote dell’ex presidente Eni, Rosangela Mattei, e suo marito Alessandro Curzi. Da corriereadriatico.it