Dal 29 novembre in tutte librerie Adelheid il nuovo libro dell’attrice e regista messinese Marilena Piu che diventerà un film

Dal 29 novembre sarà disponibile in tutte le librerie “Adelheid”, il libro scritto dall’attrice e regista siciliana Marilena Piu ed edito da Etabeta. E’ un racconto di fantasia ispirato al personaggio di Heidi che una volta diventata adulta, riscrive la sua storia per rievocare persone, luoghi e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dal 29 novembre in tutte librerie “Adelheid”, il nuovo libro dell’attrice e regista messinese Marilena Piu che diventerà un film

