Dal 22 al 24 novembre a Piacenza Expo torna la Fiera dei vini

Dal 22 al 24 novembre la Fiera dei vini a Piacenza Expo.In crescita del 30% le cantine presenti con tanti vignaioli piacentini. Sta per alzarsi il sipario sulla terza edizione della Fiera dei Vini, in programma a Piacenza Expo da sabato 22 a lunedì 24 novembre. In un territorio da sempre vocato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Natale in Centro a Piacenza. Inaugurazione sabato 22 novembre alle 18.00. In arrivo anche il mercatino - facebook.com Vai su Facebook

A Piacenza Expo 280 cantine per la Fiera dei Vini “Numeri in crescita del 30%” - Sta per alzarsi il sipario sulla terza edizione della Fiera dei Vini, in programma a Piacenza Expo da sabato 22 a lunedì 24 novembre. Lo riporta piacenzasera.it

Piacenza accende i riflettori sull’enogastronomia: in arrivo la Fiera dei Vini 2025 - 280 cantine, food experience e incontri culturali: dal 22 al 24 novembre Piacenza Expo diventa la capitale del gusto ... Come scrive teatronaturale.it

Degustazioni, masterclass e incontri culturali: Piacenza Expo apre la Fiera dei vini - i padiglioni del quartiere fieristico in una vera e propria cittadella del vino e dei ... ilpiacenza.it scrive