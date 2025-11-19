Arezzo, 19 novembre 2025 – Montevarchi, il vicesindaco Cristina Bucciarelli r isponde all’opposizione: “Dal 2016 tariffe ridotte sui servizi cimiteriali ”. “Comprendo che il consigliere Camiciottoli voglia farci dimenticare la sua inutile polemica sulla mancata celebrazione dei caduti di Kindu – afferma il vicesindaco Bucciarelli – celebrazione che, come da programma richiesto dalle Associazioni organizzatrici, si svolgerà domenica 14 dicembre a Ricasoli, ma anche sui servizi cimiteriali non centra l'obiettivo, se non quello di alimentare la solita e puntuale polemica. Mi preme precisare, innanzitutto, come promesso fin dai banchi dell' opposizione, che la Giunta Chiassai Martini ha preso a cuore il problema dei costi dei servizi cimiteriali, tant'è che, appena insediata nel 2016, questa Amministrazione ha ridotto le tariffe dei servizi di inumazione e di risepoltura ossia quelle tariffe che colpiscono indiscriminatamente tutti mentre, invece, particolari tipi di sepoltura o l'accensione delle lampade votive sono rimesse alla scelta dell'utente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Dal 2016 tariffe ridotte sui servizi cimiteriali”