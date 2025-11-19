Dakar Classic – L’avventura rosa italiana di Rachele Somaschini

La pilota milanese affronterà la Dakar Classic 2026 su un Mercedes-Benz Unimog 435 insieme a Serena Rodella e Monica Buonamano: sarà il primo equipaggio italiano composto da tre donne nella storia della competizione. Rachele Somaschini, dopo la stagione nel Campionato del Mondo Rally (FIA WRC2), si prepara a una nuova sfida: nel 2026 prenderà parte . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

