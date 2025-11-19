Daily Crown | William vuole diventare subito re pragmatismo o ambizione?
Londra, 19 nov. (Adnkronos) - Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l'ora di subentrare. Fonti di Palazzo hanno riferito a RadarOnline che il principe di Galles ritenga il padre non idoneo a governare e non voglia aspettare la sua morte per succedergli, per ripristinare l'onore, secondo lui perduto, nella monarchia britannica. Gli stessi insider hanno detto al sito americano di gossip che la regina Camilla è "furiosa" per il modo in cui l'erede al trono e sua moglie Kate l'hanno messa da parte, hanno indebolito il sovrano e hanno preso in mano la situazione, dopo che è saltato fuori il legame dell'ex principe Andrea con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DAILY CROWN - Camilla e il misterioso furto di gioielli (poi ritrovati) di cui non si parlò mai - facebook.com Vai su Facebook
Daily Crown: William vuole diventare subito re, pragmatismo o ambizione? - Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l'ora di subentrare. Come scrive iltempo.it
Daily Crown: William ospite a sorpresa dell'edizione Usa di 'Ballando con le stelle' - No, purtroppo non è sceso in pista, ma il principe William ha partecipato comunque all'edizione Usa di Ballando con le stelle. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Daily Crown: William, 'ai miei figli ho detto tutto sulla malattia di Kate e di re Carlo' - Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo e delle sfide della genitorialità. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it