Dai Tarocchi al Temporale Tour Il Bloom si accende con gli arcani

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una colonna portante della musica alternativa italiana di questi anni, tra chitarre impetuose, sonorità potenti, tocchi di fragilità e tanta autenticità. Una botta di energia rock con un gruppo che attraversa da quasi vent’anni il panorama della scena indipendente. E ancora, i ritmi elettronici da ballare, un appuntamento che indaga il femminile nel mondo dei tarocchi e un reading teatrale che è un viaggio divertente e poetico nella ricchezza della lingua italiana. Sono i concerti e gli eventi che comporranno la settimana del Bloom di Mezzago. Domani alle 19.30 “Donne e tarocchi, un incontro nel tempo“: prima “La Cena dei Tarocchi“, con menù abbinato alle carte dei tarocchi, e poi alle 21 incontro sul tema con la storica e critica d’arte Simona Bartolena e con la storica del costume, scrittrice e poetessa Francesca Matteoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dai tarocchi al temporale tour il bloom si accende con gli arcani

© Ilgiorno.it - Dai Tarocchi al Temporale Tour. Il Bloom si accende con gli arcani

Argomenti simili trattati di recente

tarocchi temporale tour bloomDai Tarocchi al Temporale Tour. Il Bloom si accende con gli arcani - Emozioni con il concerto dei Gazebo Penguins, che porteranno sul palco sonorità post hardcore ed em ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tarocchi Temporale Tour Bloom