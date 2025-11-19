Una colonna portante della musica alternativa italiana di questi anni, tra chitarre impetuose, sonorità potenti, tocchi di fragilità e tanta autenticità. Una botta di energia rock con un gruppo che attraversa da quasi vent’anni il panorama della scena indipendente. E ancora, i ritmi elettronici da ballare, un appuntamento che indaga il femminile nel mondo dei tarocchi e un reading teatrale che è un viaggio divertente e poetico nella ricchezza della lingua italiana. Sono i concerti e gli eventi che comporranno la settimana del Bloom di Mezzago. Domani alle 19.30 “Donne e tarocchi, un incontro nel tempo“: prima “La Cena dei Tarocchi“, con menù abbinato alle carte dei tarocchi, e poi alle 21 incontro sul tema con la storica e critica d’arte Simona Bartolena e con la storica del costume, scrittrice e poetessa Francesca Matteoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai Tarocchi al Temporale Tour. Il Bloom si accende con gli arcani