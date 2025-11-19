Dai boschi a piazza Duomo | da dove arriva il grande abete che sarà il simbolo del Natale di Milano

Dai boschi del Trentino a piazza Duomo.Il grande albero di Natale che illuminerà le feste della città è arrivato la notte scorsa nella centralissima piazza milanese. Il grande abete, trasportato di notte, mentre la città dormiva, è partito dalla Val di Sole, più precisamente da Dimaro. L'abete ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

E' partito ieri da Enego il maestoso albero, prelevato direttamente dai boschi comunali, che viene donato a Bassano del Grappa per abbellire il centro cittadino in occasione di questo Natale. L'abete di 18 metri di altezza fa bella mostra di sè in Piazza Libertà. - facebook.com Vai su Facebook

25 Aprile: corteo arriva in Duomo, decine di migliaia a Milano - Il corteo di Milano per la manifestazione del 25 Aprile ha raggiunto Piazza Duomo con decine di migliaia di persone che hanno preso parte alla manifestazione e la coda è ancora ferma in porta Venezia, ... Scrive ansa.it