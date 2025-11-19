Dacci la tua bicicletta | extracomunitario accoltellato nella notte
A Giugliano la scorsa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per un 28enne ferito da arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo - nato in Afghanistan e residente a Giugliano - rientrava a casa in bici quando sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
