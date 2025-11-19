Dacci la tua bicicletta | extracomunitario accoltellato nella notte

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano la scorsa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per un 28enne ferito da arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo - nato in Afghanistan e residente a Giugliano - rientrava a casa in bici quando sarebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cade dalla bici, grave extracomunitario - Un giovane extracomunitario è rimasto gravemente ferito al capo in seguito a una banale caduta dalla propria bicicletta. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Dacci Tua Bicicletta Extracomunitario