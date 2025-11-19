Da Vittorio si conferma tristellato Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef
CUCINA. Sempre grandi riconoscimenti per la cucina bergamasca. Ecco come è andata per le stelle Michelin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
«Da Vittorio» si conferma tristellato. Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef Vai su Facebook
«Da Vittorio» si conferma tristellato. Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef - Sempre grandi riconoscimenti per la cucina bergamasca. Segnala ecodibergamo.it