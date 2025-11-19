Da Vittorio si conferma tristellato Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef

Ecodibergamo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CUCINA. Sempre grandi riconoscimenti per la cucina bergamasca. Ecco come è andata per le stelle Michelin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

da vittorio si conferma tristellato mattia pecis premiato come miglior giovane chef

© Ecodibergamo.it - «Da Vittorio» si conferma tristellato. Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef

Altre letture consigliate

vittorio conferma tristellato mattia«Da Vittorio» si conferma tristellato. Mattia Pecis premiato come miglior giovane chef - Sempre grandi riconoscimenti per la cucina bergamasca. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Conferma Tristellato Mattia