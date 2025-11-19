Da Too Hot To Handle al Grande Fratello Klodian Mihaj ritorna in tv

Klodian Mihaj, volto televisivo conosciuto per la partecipazione a Too Hot To Handle Italia, torna in tv nel format kosovaro del Grande Fratello. Ora è un concorrente del Big Brother VIP Kosova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

