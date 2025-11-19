Da Too Hot To Handle al Grande Fratello Klodian Mihaj ritorna in tv

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Klodian Mihaj, volto televisivo conosciuto per la partecipazione a Too Hot To Handle Italia, torna in tv nel format kosovaro del Grande Fratello. Ora è un concorrente del Big Brother VIP Kosova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Da Too Hot To Handle al Grande Fratello, Klodian Mihaj ritorna in tv - Klodian Mihaj, volto televisivo conosciuto per la partecipazione a Too Hot To Handle Italia, torna in tv nel format kosovaro del Grande Fratello. Scrive fanpage.it

too hot to handleToo Hot to Handle Italia, Klodian Mihaj annuncia la rottura con Michelle Veronesi: “È il momento di voltare pagina” - Too Hot to Handle Italia, Klodian Mihaj annuncia la rottura con Michelle Veronesi: “È il momento di voltare pagina”. Da isaechia.it

Too Hot To Handle 5 seconda parte: ecco quando escono su Netflix gli episodi finali del reality show - Su Netflix sono disponibili i primi otto episodi di Too Hot To Handle: ecco quando saranno pubblicati dalla piattaforma streaming le ultime due puntate Dal 14 luglio 2023 sono disponibili su Netflix i ... Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Too Hot To Handle