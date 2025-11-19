Da sinistra mi hanno ricoperto di insulti | oggi Meloni da Mattarella

“In queste 24 ore da sinistra me ne hanno dette di ogni colore, ricoprendomi di insulti e offese come nel loro stile”. Lo scrive sui social il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, dopo aver chiesto al presidente della Repubblica di smentire l’indiscrezione, inserita. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

"Da sinistra mi hanno ricoperto di insulti come nel loro stile": oggi Meloni da Mattarella - La presidente del Consiglio “ha reputato che la richiesta di smentita dell’onorevole Bignami non fosse un attacco al Quirinale, ma un modo per circoscrivere al su ... Come scrive bolognatoday.it

Meloni zittisce Landini dopo gli insulti: "Sinistra senza argomenti mi dà della prostituta" - Giorgia Meloni ha deciso di non rimanere in silenzio dopo l'ennesimo insulto e ha replicato al segretario della Cgil, Maurizio Landini, che in tv ieri sera l'aveva accusata di essere una "cortigiana" ... Si legge su ilgiornale.it

Salvini, i marchigiani hanno risposto a polemiche di sinistra - "Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie". Da quotidiano.net

