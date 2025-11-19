Da Odessa ad Abano | la storia di chef Svitlana scomparsa a 53 anni

Abano Terme è rimasta scossa dalla scomparsa di Svitlana “Anna” Frolova, 53 anni, chef dell’Aubergine, stroncata in poche settimane da una malattia fulminante. Arrivata dall’Ucraina oltre vent’anni fa, Anna aveva costruito un rapporto forte con colleghi e clienti: da cameriera si era affermata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

Roberto Armaroli, lo chef bolognese a Odessa: «Il mio locale a 700 metri dalla cattedrale bombardata» - La facciata della cattedrale della Trasfigurazione di Odessa è completamente distrutta, esattamente come l’interno: un cumulo di macerie, da dove si intravede a malapena ciò che resta dell’altare. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Odessa, lo chef Roberto Armaroli: «Il ristorante è pieno, la gente vuole pensare positivo» - Non lo si può fare ora e non lo si è potuto fare nemmeno nei mesi trascorsi dal febbraio 2022 a oggi. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Odessa, la città sotto assedio russo è una piccola Italia: fondata da un napoletano, qui fu scritta “O sole mio” - Se tutti hanno visto le immagini della città ucraina nel mirino degli attacchi aerei russi in questi giorni, in pochi sanno che c'è un po ... Riporta ilmattino.it