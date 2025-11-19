Da Novara il rivoluzionario progetto per la cura mirata dell' artrite reumatoide
La ricerca esce dal laboratorio e arriva direttamente ai pazienti.Il 22 novembre l’Università del Piemonte Orientale apre le porte direttamente ai pazienti con artrite reumatoide per presentare i risultati di Flamin-Go, un importante progetto europeo dedicato alla medicina di precisione per le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sarà domani a Novara l'ultimo saluto al giornalista e scrittore ? - facebook.com Vai su Facebook
“Sprigionare i pensieri”: un progetto di ascolto e identità nel carcere di via Sforzesca - Concluso con la donazione di due pc portatili alla Casa circondariale il percorso promosso dalla Fondazione Franca Capurro ... lavocedinovara.com scrive
Nel carcere di Novara: un progetto per rielaborare il proprio percorso - Mariella Enoc (Fondazione Capurro): "Come il malato non è la malattia, il detenuto non è il reato". Segnala rainews.it