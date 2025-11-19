Da Foggia spallata di Gasparri al centrosinistra | Partita in salita contro un gruppo di potere impunito
È difficile, impegnativa e in salita la partita per il centrodestra in Puglia, e non ne fa mistero il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, arrivato in città per un incontro tematico sulla crisi idrica promosso dal partito. “Noi siamo gli sfidanti, ma a volte gli sfidanti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Telesveva. . +++I GOL E I VERDETTI DEL WEEK-END: PARI IN HERACLEA-ANDRIA E MARTINA-BARLETTA, FASANO RINGRAZIA ED ALLUNGA IL PASSO IN VETTA, GRAVINA CONTINUA A STUPIRE – SERIE C: FOGGIA NON RIESCE A DARE LA SPAL - facebook.com Vai su Facebook
IMPUNITA' Gasparri a Foggia: “Serve una pausa a un sistema di potere cresciuto nell’impunità. La crisi idrica va affrontata con interventi strutturali” - Clima politico teso e focus sulle infrastrutture idriche: sono questi i temi al centro della visita a Foggia del senatore Maurizio Gasparri ... Scrive statoquotidiano.it