Da Diabolik a Gioacchini | così a Roma vengono uccisi i giovani boss che toccano i soldi dei vecchi capi mafia

La guerra tra vecchie e nuove generazioni di boss per il controllo della Magliana e i legami tra l’omicidio di Diabolik e quello di Andrea Gioacchini. L’ex investigatore Massimiliano Vucetich: "Avevano superato la linea rossa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Roma, ucciso vicino all’asilo dei figli, condannati killer e mandanti - Avevano pianificato l’omicidio di Andrea Gioacchini, noto al mondo della mala romana come “Barbetta”, procurando al killer lo scooter e l’arma utilizzati per il delitto. Segnala ilmessaggero.it

Diabolik, svolta nel delitto di Roma: «Sul luogo dell’omicidio quel giorno c’era il boss Leandro Bennato» - Gli inquirenti ora collocano il boss di Casalotti, Leandro Bennato, sul luogo del delitto di Fabrizio Piscitelli, alias “Diabolik”, ex capo ultras degli Irriducibili della Curva Nord della Lazio. Riporta ilmessaggero.it

Diabolik, svelata la vera identità del presunto killer: «Non si chiama Calderon, ma Musumeci» - Così si scopre, a distanza di 5 anni dal delitto, che il presunto assassino di Diabolik, ex capo degli Irriducibili della Lazio, non si chiama come aveva detto. Scrive leggo.it