Da adidas a New Balance passando per Golden Goose Dries van Noten e Isabel Marant È aperta la caccia a scarpe sportive chic e scontate

N iente panico. Il celebre venerdì nero dello shopping, infatti, può scatenare sentimenti contrastanti, tra chi si lascia tentare da ogni promozione e chi non si fa convincere nemmeno dalle offerte più convenienti. Al Black Friday 2025, le sneakers donna firmate, ad esempio, rappresentano un acquisto sicuro. Sneakers colorate, il trend che illumina l’autunno 2025 X Tra modelli desideratissimi e interpretazioni delle grandi maison, non esiste momento migliore per portarsi a casa It Shoes ad un prezzo molto conveniente. D’ispirazione vintage, dal design futuristico, in un pattern animalier o con una palette cromatica che si fa notare: le sneakers donna firmate su cui puntare al Black Friday 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da adidas a New Balance, passando per Golden Goose, Dries van Noten e Isabel Marant. È aperta la caccia a scarpe sportive chic e scontate

