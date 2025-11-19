Curling l’Italia punta in alto agli Europei | Retornaz e compagni lanciano la volata olimpica

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di curling, che andranno in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 al 29 novembre. La Nazionale maschile punta a riscattare l’opaca prestazione offerta dodici mesi fa, quando si fermò al sesto posto nel round robin con un record di sei vittorie e tre sconfitte, non riuscendo ad accedere alle semifinali. Il quartetto tricolore fece peggio in primavera ai Mondiali, chiudendo in decima posizione con uno score negativo (cinque affermazioni e sette ko). L’obiettivo è quello di rialzare la testa e ottenere un risultato di rilievo, in modo da guardare con più ottimismo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

