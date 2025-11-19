Curaçao fa la storia | qualificata ai Mondiali di calcio 2026 la più piccola nazione di sempre

AGI - Per la prima volta nella sua storia, Curacao si è classificata ai mondiali che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026. La squadra ha pareggiato con la Giamaica. Dick Advocaaat, 78 anni, tecnico della nazionale della piccola isola caraibica, 150mila abitanti, è riuscito nell'impresa. È come se la città di Cagliari si fosse qualificata ai mondiali di calcio: con 156mila abitanti Curacao è la più piccola nazione ad approdare alla fase finale della Coppa del mondo. Alla rappresentativa di questa isola caraibica olandese di fronte alle coste del Venezuela è bastato il pareggio per 0-0 contro la Giamaica per far esplodere la festa. 🔗 Leggi su Agi.it

