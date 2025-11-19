Curacao al Mondiale, la favola è realtà: quando bastano 156 mila abitanti. E in Nazionale c’è anche un ex giocatore della Juventus. Un sogno diventato realtà e un traguardo storico: il Curaçao è la nazione più piccola di sempre a qualificarsi per un Mondiale. Questa piccola isola nel nord dei Caraibi, con appena 156 mila abitanti – un numero paragonabile a quello di città italiane come Ravenna o Cagliari – ha centrato l’impresa superando le qualificazioni della zona Nord e Centro America. La favola della qualificazione Mondiale. La qualificazione per la prossima Coppa del Mondo (che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico ) è stata ottenuta grazie al primo posto nel Gruppo B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Curacao al Mondiale, la favola è realtà: quando bastano 156 mila abitanti. E c’è anche un ex giocatore della Juventus