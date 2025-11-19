Curacao al Mondiale la favola è realtà | quando bastano 156 mila abitanti E c’è anche un ex giocatore della Juventus

Curacao al Mondiale, la favola è realtà: quando bastano 156 mila abitanti. E in Nazionale c’è anche un ex giocatore della Juventus. Un  sogno diventato realtà  e un  traguardo storico: il  Curaçao  è la  nazione più piccola di sempre  a qualificarsi per un  Mondiale. Questa  piccola isola  nel nord dei Caraibi, con appena  156 mila abitanti  – un numero paragonabile a quello di città italiane come  Ravenna  o  Cagliari  – ha centrato l’impresa superando le qualificazioni della zona Nord e Centro America. La favola della qualificazione Mondiale. La qualificazione per la prossima  Coppa del Mondo  (che si giocherà tra  Stati Uniti,  Canada  e  Messico ) è stata ottenuta grazie al  primo posto  nel  Gruppo B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

