Curaçao ai Mondiali grande quanto Modena e squadra dal valore di soli 26,3 milioni di euro
Per la prima volta nella sua storia, la nazionale del Curaçao ha conquistato la qualificazione al Mondiale di calcio 2026 che si terrà in Messico-USA-Canada. Con 185.489 abitanti, un Pil pro capite di 19.701 dollari (poco più di 17.000 euro) e un territorio grande quanto una provincia italiana, l’isola caraibica è diventata la nazione meno popolosa di sempre a qualificarsi ai Mondiali. Cosa raccontano i dati (demografici, economici e sportivi) sull’impresa della squadra guidata da Dick Advocaat? Curaçao in breve: Pil pro capite di 17mila euro. Curaçao è un’isola di 444 km² nel cuore dei Caraibi, con una popolazione di 185. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
