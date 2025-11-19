Per la prima volta nella sua storia, la nazionale del Curaçao ha conquistato la qualificazione al Mondiale di calcio 2026 che si terrà in Messico-USA-Canada. Con 185.489 abitanti, un Pil pro capite di 19.701 dollari (poco più di 17.000 euro) e un territorio grande quanto una provincia italiana, l’isola caraibica è diventata la nazione meno popolosa di sempre a qualificarsi ai Mondiali. Cosa raccontano i dati (demografici, economici e sportivi) sull’impresa della squadra guidata da Dick Advocaat? Curaçao in breve: Pil pro capite di 17mila euro. Curaçao è un’isola di 444 km² nel cuore dei Caraibi, con una popolazione di 185. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Curaçao ai Mondiali, grande quanto Modena e squadra dal valore di soli 26,3 milioni di euro