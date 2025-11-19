Curacao strappa un pareggio 0-0 contro la Giamaica e diventa la nazione più piccola al mondo per popolazione a qualificarsi per la fase finale dei Mondiali 2026 chiudendo al primo posto e senza sconfitte il Gruppo B di qualificazione della Concacaf. La squadra dell’isola caraibica ha ottenuto questo storico risultato nonostante l’assenza del suo allenatore Dick Advocaat in panchina. Il 78enne, che in carriera ha guidato anche le nazionale olandese in tre diverse occasioni oltre a Corea del Sud, Belgio e Russia, è dovuto tornare nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana per motivi familiari. Insieme a Curacao nella notte hanno strappato il pass per la manifestazione anche Panama e Haiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Curacao ai Mondiali 2026: tutto sulla qualificazione dell’isola che ha meno abitanti di Reggio Calabria