Curaçao ai Mondiali 2026 qualificazione da record | mai un paese così piccolo alla World Cup
(Adnkronos) – L’Italia attende di conoscere la prima avversaria nei playoff per i Mondiali 2026. Intanto, Curaçao scrive la storia e vola alla World Cup con un record. L’isola caraibica centra la qualificazione ai Mondiali 2026, diventando la nazione più piccola di sempre a centrare il prestigioso obiettivo. La nazionale del ct Advocaat si assicura . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
