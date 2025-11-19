Cultura cinese ad Arezzo De Giovanni a Foiano gipsoteche a Montevarchi Gli eventi

Arezzonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 19 novembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Lingua e cultura cinese ad Arezzo. Incontri, condivisioni e scoperte" - 30 ad Arezzo, nella storica cornice aretina delle Logge del Grano recentemente ... Da lanazione.it

cultura cinese arezzo deLe arti del quotidiano. Ciclo di laboratori sulla cultura cinese - Arezzo, 17 novembre 2025 – Le arti del quotidiano, al via un Ciclo di laboratori sulla cultura cinese. Da msn.com

cultura cinese arezzo deCina: Xi'an si immerge in sinfonia di culture con Turandot di Puccini - Mentre le note eteree del canto popolare cinese "Fiore di gelsomino" si intrecciavano con il potente tenore di "Nessun Dorma", l'opera Turandot ha raggiunto un culmin ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cultura Cinese Arezzo De