Culatello di Zibello | +13% sulle marchiature sfiorati i 70mila culatelli sigillati
Un incremento delle marchiature del 13% a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2024, sfiorando i 70mila culatelli sigillati. Sono gli importanti dati produttivi con cui il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop si prepara ad ospitare nella sua ‘casa’ il November Porc, la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
