Crystal Emerald la fragranza che guarda al futuro

Crystal Emerald è la l'ultima eau de parfum di Versace, fresca e sensuale allo stesso tempo, multisfaccettata come la pietra preziosa a cui si ispira. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Crystal Emerald, la fragranza che guarda al futuro

Argomenti simili trattati di recente

ChatGPT ha detto: VERSACE – Crystal Emerald Un nuovo gioiello firmato Versace, dove luce e sensualità si incontrano in una fragranza che cattura l’essenza della femminilità contemporanea. Crystal Emerald irradia eleganza e forza, avvolgendo la pell - facebook.com Vai su Facebook

Versace lancia la fragranza Crystal emerald - Con una campagna che ha come protagonista Lila Moss, ritratta da Mert Alas come una moderna Medusa ... Come scrive msn.com