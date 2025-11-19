Crotone l' adolescente insospettisce la Polizia | in casa hashish e l' agenda con la contabilità dello spaccio
Un sedicenne è stato arrestato a Crotone per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Sequestrati droga e cartuccia durante i controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questo ragazzo nato a Crotone nel 1950, crebbe in Calabria fino a quando, adolescente, si trasferì con la famiglia a Roma. Fin da piccolo mostrò un’ironia pungente e un amore per la musica che usava come lente per osservare la società. Nei locali della capi - facebook.com Vai su Facebook
Crotone, l'adolescente insospettisce la Polizia: in casa hashish e l'agenda con la contabilità dello spaccio - Un sedicenne è stato arrestato a Crotone per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Lo riporta virgilio.it
Crotone, intervento della Polizia nel centro storico: sequestrato 1 kg di droga - Nella giornata del 5 febbraio, la Polizia di Stato di Crotone ha effettuato un'operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. it.blastingnews.com scrive
Droga a Crotone, polizia arresta padre e figlio spacciatori - Due perquisizioni condotte dagli agenti della polizia di stato hanno permesso di bloccare l'attività di spaccio di droga a Crotone ... Scrive ilcrotonese.it