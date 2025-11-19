Crotone l' adolescente insospettisce la Polizia | in casa hashish e l' agenda con la contabilità dello spaccio

19 nov 2025

Un sedicenne è stato arrestato a Crotone per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Sequestrati droga e cartuccia durante i controlli.

crotone l adolescente insospettisce la polizia in casa hashish e l agenda con la contabilit224 dello spaccio

© Notizie.virgilio.it - Crotone, l'adolescente insospettisce la Polizia: in casa hashish e l'agenda con la contabilità dello spaccio

Crotone, l'adolescente insospettisce la Polizia: in casa hashish e l'agenda con la contabilità dello spaccio - Un sedicenne è stato arrestato a Crotone per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Lo riporta virgilio.it

