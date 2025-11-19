Crosetto lancia l’allarme cyber | +53% di attacchi serve un’Arma da 5.000 unità

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha denunciato oggi in un documento ufficiale un aumento del 53% degli attacchi cyber nel primo semestre, chiedendo la creazione di un’Arma Cyber da 5.000 unità per contrastare la guerra ibrida di Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Il governo italiano si prepara a rispondere a una “guerra ibrida” fatta di cyberattacchi, disinformazione e pressioni strategiche, condotta da attori avversari nella “zona grigia” sotto la soglia del conflitto aperto. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un “non paper” di 17 pagine, delinea una minaccia “multidominio e multidimensionale” che sfrutta le debolezze delle democrazie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Crosetto lancia l’allarme cyber: +53% di attacchi, serve un’Arma da 5.000 unità

