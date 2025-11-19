Crosetto allarme guerra ibrida | Con gli alleati dobbiamo mettere in campo almeno 5mila uomini

Il ministro della Difesa  Guido Crosetto  lancia l’allarme sulla guerra ibrida con un ‘non paper’. “È una guerra combattuta con ‘bombe’ meno visibili di quelle fisiche – si legge – ma che cadono incessantemente, producendo danni che, se guardiamo le tendenze e se non cambiamo l’approccio, potremmo non essere in grado di contenere. Ci sveglieremo, un giorno, di fronte a un danno catastrofico e ci chiederemo, ‘sorpresi’, cosa sia avvenuto”. L’allarme sulla guerra ibrida. “È in atto una  guerra continua che ci minaccia senza sosta, giorno e notte. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture critiche, i centri decisionali, i servizi essenziali, le strutture commerciali, le nostre industrie, le catene di approvvigionamento, il patrimonio cognitivo delle nostre popolazioni, e, in ultima analisi, la tenuta complessiva del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

