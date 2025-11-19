Cristiano Ronaldo e il selfie dell’anno l’ex Juve ospite di Trump Infantino e non solo ecco i protagonisti dell’iconica cena – FOTO

Cristiano Ronaldo, la star portoghese ospite di Trump. L’ex bianconero ha partecipato alla cena con il principe saudita, incontrando Musk e Infantino. Cristiano Ronaldo è tornato a far parlare di sé per un evento di portata mondiale, lontano dai campi di calcio. L’ex stella della Juventus e del Real Madrid ha partecipato a una cena di gala esclusiva alla Casa Bianca, organizzata dal presidente Donald Trump. L’occasione è stata la visita ufficiale negli Stati Uniti del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il calciatore portoghese, stella dell’ Al-Nassr, ha presenziato alla serata in una veste quasi diplomatica, accompagnando il principe ereditario saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

