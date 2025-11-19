Cristiano Ronaldo a cena alla Casa Bianca | quanti elogi da Trump

"In questa sala ci sono alcuni degli uomini più importanti del business e dello sport e tra questi c'è anche Ronaldo". Queste le parole di Donald Trump per inaugurare una cena organizzata alla Casa Bianca con diverse figure di spicco come Elon Musk e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il presidente degli Stati Uniti ha ringraziato CR7 per la sua presenza e per aver incontrato il figlio Barron, suo grande fan. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo a cena alla Casa Bianca: quanti elogi da Trump

