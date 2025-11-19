Crisi Ferrari Andrea Cordovani Direttore Autosprint analizza il momento e le attese per il GP di Las Vegas | Motor News
Motor News presenta un’approfondita intervista ad Andrea Cordovani, Direttore di Autosprint. Con Beatrice Frangione, partendo dalle vittorie nel WEC, analizziamo il momento complesso della Ferrari in Formula 1 e le prospettive in vista del GP di Las Vegas. Focus anche sui protagonisti del Mondiale F1 2025 ancora da assegnare e sulle possibili sorprese che potrebbero emergere nella notte del Nevada. Un confronto ricco di spunti tecnici, strategie, mercato piloti e scenari futuri per la Scuderia e per il circus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Crisi e riflessioni in casa Fiorentina Alessandro Ferrari, su @repubblica_firenze, analizza il momento delicato della Viola tra classifica preoccupante, l’assenza di Commisso e le difficoltà tecniche: ? «Dobbiamo avvertire lo spettro retrocessione» ? «Roc - facebook.com Vai su Facebook
Hamilton – #Ferrari: un matrimonio in crisi? Ralf #Schumacher lancia lo switch #Bearman - #Hamilton. Il legame tra il sette volte iridato e il Cavallino Rampante vacilla dopo le uscite di John #Elkann? #F1 Vai su X
Ottavi definiti! Grande attesa per la super sfida Gottardi/Orsi Toth vs Bock/Lippmann - Motor News presenta un’approfondita intervista ad Andrea Cordovani, Direttore di Autosprint. Secondo oasport.it