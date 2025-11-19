Crisi Calcio Italiano | Sconfitta con la Norvegia Oltre il Passato e Le Polemiche Inutili

Gbt-magazine.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crisi Calcio Italiano: La Sconfitta con la Norvegia e l’Urgenza di un Nuovo Inizio. La Nazionale Italiana ha subito un’altra pesante sconfitta, perdendo in casa a Milano, allo stadio Giuseppe Meazza, per 4 reti a 1 contro la Norvegia. I norvegesi, già qualificati ai Mondiali della prossima estate in America, hanno impartito l’ennesima lezione di calcio, dopo aver vinto all’andata in casa per 3 a 0. Un’umiliazione per una nazione quattro volte campione del mondo, l’ultimo titolo conquistato nel lontano 2006, dopo lo scandalo di Calciopoli. Invece di porci delle domande sul declino del calcio italiano e cercare ricette per rilanciarlo, continuiamo a parlare del rigore non assegnato a Ronaldo nella famosa sfida di campionato Juventus-Inter, giocata al Delle Alpi nel lontano 26 aprile 1998, definito il furto del secolo, dimenticando che i rigori, dopo, devono essere trasformati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

