Crimea Donbass e armi | cosa prevede il piano Usa che inchioda l’Ucraina

Nuove indiscrezioni provenienti dai media statunitensi suggeriscono che Washington starebbe lavorando a un piano per mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riportato da Axios, l’amministrazione americana avrebbe elaborato una proposta in 28 punti, modellata sul recente accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Al centro, concessioni territoriali e militari che coinvolgerebbero direttamente Kiev. Nel dettaglio, l’agenzia Reuters, citando due fonti informate sulla trattativa, spiega che il piano prevederebbe la rinuncia dell’Ucraina a parte delle sue capacità militari e a porzioni di territorio, mentre Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero Crimea e Donbass come territori legittimamente russi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crimea, Donbass e armi: cosa prevede il piano Usa che “inchioda” l’Ucraina

Crimea, Donbass, armi, ecco cosa prevedrebbe il piano secondo i media Usa. Ma il Cremlino smentisce

