Crimea Donbass e armi | cosa prevede il piano Usa che inchioda l’Ucraina e non piace a Zelensky

Thesocialpost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove indiscrezioni provenienti dai media statunitensi suggeriscono che Washington starebbe lavorando a un piano per mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riportato da Axios, l’amministrazione americana avrebbe elaborato una proposta in 28 punti, modellata sul recente accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Al centro, concessioni territoriali e militari che coinvolgerebbero direttamente Kiev. Nel dettaglio, l’agenzia Reuters, citando due fonti informate sulla trattativa, spiega che il piano prevederebbe la rinuncia dell’Ucraina a parte delle sue capacità militari e a porzioni di territorio, mentre Stati Uniti e altri Paesi riconoscerebbero Crimea e Donbass come territori legittimamente russi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

